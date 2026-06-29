El arco político de Gualeguaychú fue sacudido en la mañana de este lunes cuando, a través de Ahora ElDía, se conoció la denuncia realizada por la secretaria del bloque de La Libertad Avanza contra el concejal Marcelo Rodríguez.

Según el relato, el ataque que sufrió la mujer sucedió en la oficina dentro del Palacio Municipal y desde tiempo padece el acoso sexual por parte del legislador, pero hace dos semanas atrás fuer manoseada en sus partes íntimas y cansada de todo decidió hacer la denuncia.

“Estoy sorprendido y me estoy enterando por los medios de esta situación. Yo no he sido notificado de nada”, fue lo primero que aclaró Rodríguez en su primera declaración a Ahora ElDía y señaló: “Estoy tranquilo porque es todo mentira, si tiene que intervenir la Justicia que lo haga con celeridad”.

Por último, comentó: “La gente que me conoce sabe cómo actuó en mi vida. Lo que si, cuando la Justicia resuelva, actuaré en consecuencia sobre esta situación, porque detrás está mi familia, mi honor y mi espacio político, y mucha gente que me quiere está sufriendo por esta situación”.