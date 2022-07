“Esto tiene una historia previa donde desde la Dirección se tomó la decisión de no renovarle una suplencia al médico por varios relatos de pacientes. Nosotros recabamos información y observamos que no estaban las condiciones dadas para que el personal médico continuara prestando servicios en el Hospital. En ese momento tomo la decisión de no renovarle la suplencia”, explicó el doctor Eduardo Elías.

Además, detalló que “él presentó un amparo en el Juzgado de Concordia, y la Jueza esgrime que no estaban las condiciones legales… o que mi capacidad como Director no estaba dada para interrumpir esa suplencia, entonces me ordenaba que reintegre al profesional. Ahí el médico volvió a su lugar de trabajo. Nosotros volvimos a presentar un pedido a través de la Fiscalía de Estado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y también dieron la misma orden que la Jueza de Concordia, por lo que tuvimos que dejar que el profesional siga trabajando. Al cabo de un par de guardias, aparece con este arma y se radican las denuncias pertinentes y se le otorga esta licencia por 30 días a través de Salud Mental”.

En cuanto al futuro del profesional, el Director del Hospital detalló que “la idea es continuar, mientas hacemos actas y sumarios para que siga los carriles administrativos. En lo personal, siento que lo mejor es que este hombre no trabaje más en el Hospital. Me siento capacitado para tomar esta decisión, siempre buscando una atención de calidad para la gente. Hemos visto desviaciones que no corresponden a un médico, pero la Justicia en primera instancia nos ordenó su reintegro y tuvimos que acatar. Es la primera vez que vivo que un médico traiga un arma. Sí he visto que personas lleguen alteradas o violentas, pero nunca un profesional”.

“Habíamos tenido muchas quejas de su trato con las familias y con otros trabajadores. Acciones médicas que no estaban bien, acciones técnicas que no correspondían… y cuando profundizamos la investigación, nos empezaron a contar sobre consumo de medicamentos, pero antes no teníamos elementos escritos. También tenemos malas praxis denunciadas por usuarios que están en procesos judiciales, otras expresiones de pacientes que venían a hablar conmigo a la Dirección y por eso tomé la decisión que tomé y recibimos un revés judicial”, lanzó Elías en ElDía desde Cero.

Asimismo detalló que “hay un legajo de todas las personas que trabajan en el Hospital, pero no teníamos nada sobre él, sí denuncias de usuarios por malas praxis o algunos comentarios de los trabajadores sobre consumo de sustancias, pero no en su legajo. Esta acción fue temeraria, traer un arma y mostrarla es algo realmente muy complejo”.

Desde la Fiscalía informaron a Ahora ElDía que “se secuestró efectivamente el arma, se remitieron las actuaciones desde Concordia, tomamos dos testimoniales en feria, y un testigo va a volver a ser citado en breve porque no se hallaba en la ciudad”.

Además, indicaron que “el médico tiene licencia por parte del hospital, es decir, que no se encuentra trabajando, y además fue notificado de medidas respecto de dos de sus colegas. Asimismo se le ha extendido copia certificada de todo lo actuado al Área de Legales del Hospital, para que se inicien las actuaciones administrativas/laborales que se estimen corresponder”.

Quejas por la situación edilicia

El doctor Eduardo Elías confirmó que “se ha reactivado la obra, nos han venido a visitar de Planeamiento y Arquitectura. Han observado situaciones de goteras, o grietas en la parte nueva. Puedo ver ese deterioro, pero la respuesta la tiene que dar el Ministerio. Yo he hablado con Marcelo Richard y están en marcha para arreglar todos los elementos y además, de terminar la obra”.

“Han recorrido, han venido a ver la situación, así que estamos reclamando al Ministerio y ellos a las empresas correspondientes, pero dependemos del gobierno provincial. Nosotros no podemos subir a arreglar los techos”, resumió.

En cuanto a su continuidad frente al nosocomio, siendo en principio un Director interino, Elías declaró que “a mi me llamaron para pacificar el Hospital, me ordenaron, me propusieron para un ordenamiento y un equilibrio, y en eso estamos. Mi tiempo en el lugar es una decisión de la Ministra de Salud y del Gobernador Bordet; cuando ellos decidan otra cosa lo acataré, mientras tanto, estamos buscamos dar la mejor atención a la gente”.