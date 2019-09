Habló el entrerriano ganador del Quini y contó qué hará primero con la plata

Al respecto, el dueño del local de apuestas donde se jugó el ticket triunfador, Norberto Castillo, dijo que "anoche me enteré porque me llamaron amigos y clientes. Me informaron que había vendido el Quini" y reveló: "Al ganador lo conozco. Viene todas las semanas y retira su boleta fija de los miércoles y domingos".

En el momento de hacer la nota con Elonce, Castillo se comunicó por teléfono con el ganador del Quini y este medio, tuvo un inédito diálogo el afortunado entrerriano que se adjudicó más de 8 millones de pesos.

Según contó el ganador en referencia a cómo se enteró que había sido favorecido por la fortuna, señaló: "me enteré por mi hija que me llamó anoche, porque yo estoy en Tafí del Valle", dijo y explicó que estuvo "el sábado en Salta, porque fuimos a la Virgen del Cerro y parece que la Virgen nos iluminó", señaló entre risas.

Tras enterarse de la feliz noticia, el concordiense ganador del Quini, señaló que "anoche, no pude dormir en toda la noche de alegría y estuvimos compartiendo. Andamos (de paseo) con una familia amiga", dijo en la charla telefónica y agregó que "la verdad que la alegría fue doble porque con ellos, compartimos muchos años de amistad y la alegría fue enorme", resaltó el hombre.

Ante la consulta sobre el destino que le dará al premio obtenido en el Quini, el entrerriano que se adjudicó más de 8 millones de pesos, sostuvo: "ya va a haber tiempo para decidir, pero lo primero que voy a hacer, es ayudar a un amigo que es no vidente y vamos a ver qué se puede hacer", resaltó el feliz ganador.

Finalmente, sin poder hablar y muy emocionado, rompió en llanto y pidió disculpas por la emoción antes de despedirse.

Fuente: Elonce.com