a suerte golpeó fuerte en Posadas (Misiones) cuando la Agencia Nº 209, ubicada en la capital misionera, vendió el ticket que acertó los seis números de la modalidad Revancha del Sorteo Nº 3266 del Quini 6. La emoción no tardó en llegar a la agencia que hizo realidad el sueño millonario.

El boleto había sido jugado por un apostador habitual, alguien que desde noviembre participa con una jugada fija. “Él deja la jugada y al fin de mes viene y lo paga. Me llamó para preguntarme si le había hecho la jugada. Y sí, era su número, lo revisamos y efectivamente era él”, detalló.

Relato del ganador

Hace años, un posadeño hace dos jugadas por semana y espera ansioso los sorteos de los miércoles y los domingos, días en que se sortea el Quini 6. Esta vez, la fortuna estuvo de su lado.

Con un pálpito de que podría ser el jugador elegido por el azar este trabajador se levantó el domingo pasado, y esa corazonada no falló: fue el único ganador de los $4.081.479.796 -que en realidad serán unos $2.947 millones por el descuento del 31% en materia impositiva- en la modalidad “Revancha” del tradicional juego de la Lotería de Santa Fe.

Contó que desde hace varios años repite la boleta en la Agencia 209 por teléfono con los números: 01, 08, 11, 14, 18 y 30, coincidentes con la fecha de cumpleaños de los miembros de su familia, tal y como lo hacen muchos ocasionales apostadores misioneros. “No me lo esperaba, nunca imaginé que sería tanto”, dijo el hombre respecto a semejante monto.

El nuevo millonario contó que el domingo, mientras preparaba los elementos para empezar la semana laboral, comenzó a mirar las redes sociales y observó que había concluido el sorteo. “Me puse a mirar los números y empecé a sentirme nervioso. Los vuelvo a mirar, y le dije a mi esposa, que estaba planchando, que había sacado el Quini, a lo que ella me contestó: “dejá de hablar pavadas”. Con esa incertidumbre me fui a acostar, pero no dormí en toda la noche”, contó según publicó Primera Edición.

Lo que le quedará al ganador.

“Es un trabajador”

Cuando llamó a la agencia, le manifestaron: “Parece que son tus números. Son cuatro millones, no te ilusiones tanto. Pero finalmente, corrigieron la cifra y tanto para mí y para ellos, fue algo increíble. Yo siempre quería sacar para comprarme una casa, pero esto me supera”, relató el afortunado ganador del Quini 6 de más $4 mil millones.

Emocionado hasta las lágrimas, recordó que, increíblemente, el día del sorteo “me levanté con el pálpito de que podía ser beneficiado y, entre las cosas que pensé, fue que iba a comprar una casa para cada uno de mis hermanos”.

El ganador, según relató Ana, “tiene al menos 50 años y es un trabajador”. Como muchos clientes de la agencia, “tiene jugadas fijas y todos tienen mi teléfono, así que suelen llamarme para confirmar”. Con el descuento del 31% correspondiente, al afortunado le quedarían más de2.947 millones de pesos netos. (Fuente: Primera Edición)