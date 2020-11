Habló el hermano gemelo del agresor de las bailarinas: "Yo veía que él hablaba solo"

El hermano gemelo del agresor, Marcos, charló con el noticiero de eltrece y dejó en claro que jamás se hubiera imaginado a Sebastián haciendo algo tan terrible. "A este extremo, no. Pero yo sí veía que él hablaba solo, todo esto empezó durante la cuarentena. Se sentía nervioso. Pero cuando empezó a ir a las clases de baile, a moverse casi como en la vida normal, eso empezó a disminuir", explicó.

Cuando le preguntaron si antes había protagonizado algún episodio de violencia, el hermano del agresor dijo que no. "Esto me sorprende muchísimo. Cuando vi las imágenes entré en estado de shock. No entendía nada. No dormí en toda la noche... Parecía que estoy viviendo una pesadilla, aunque no se compara con lo que lamentablemente le tocó a las dos chicas que sufrieron esas puñaladas. Lo lamento mucho. Les pido disculpas porque otra cosa no me sale, y a la familia también. ", siguió.

"Uno tiene que tratar de ser fuerte ahora y esperar a lo que me diga el médico. Para ver qué pasó, cómo está. Ni siquiera hablé con el abogado", sumó Marcos, que también contó que su hermano jamás había nombrado a Julieta.

Antes de cerrar, cuando le preguntaron si su hermano es "paciente psiquiátrico", Marcos respondió de manera tajante. "Si tiene o no problemas psiquiátricos, deberías hablarlo con el médico... Porque una cosa es el Sebastián que uno vio hace un tiempo y otra el de la TV. Medicamentos no toma", sentenció.