Martín Ruiz, intendente de Pueblo Brugo, habló luego del episodio violento que protagonizó este martes por la tarde en el Concejo Deliberante de la ciudad, en el que fue agredido por el concejal Ariel Lemos.

“Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, comentó el mandatario del Partido Justicialista, quien explicó el presunto motivo que suscitó la agresión por parte del edil con quien comparte espacio político. “Con el perdón de la palabra, fue una boludez”, aseguró.

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Cómo se originó el conflicto

Según su relato, Ruiz se dirigió a la reunión del cuerpo legislativo dispuesta para aprobar la ordenanza que autoriza al Ejecutivo a actualizar los montos que se le cobra a los puesteros que van a vender a la jineteada, evento que se realizará este sábado y domingo.

En ese momento, hubo un entredicho: el edil propuso que los puesteros se presenten el viernes (un día antes de que se inicie el evento) y Ruiz se opuso: “Los puesteros no van a ir un día antes a pagar; pagan el mismo día que se hace la jineteada”, sostuvo. A raíz de ese desencuentro, la situación se tornó tensa y terminó en una agresión.

“En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender. Hice una denuncia en la Comisaría y tengo entendido que él también presentó la suya”, agregó Ruiz.

Fuente: Ahora