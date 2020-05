Habló el quinto caso de coronavirus de la ciudad: "Se dijeron muchas mentiras"

Santiago Rivolier, el quinto infectado de coronavirus, aseguró que el domingo 26 viajó a Buenos Aires, alquilaron el flete, compraron la mercadería, volvieron a la ciudad y la repartieron entre todos los comerciantes que le encargaron. Aclaró que cuando le hicieron el control en el acceso sur no tenía fiebre.

"Lo primero que quiero desmentir, porque se dijeron muchas mentiras, es que yo no viajo a comprar al Mercado Central, eso es falso. Yo compro en el Mercado de Escobar, porque es otro horario ya que funciona de tarde, es más tranquilo y la calidad de la mercadería es mejor y viajo a Escobar los domingos y los jueves”, aseguró.

IMG-20200502-WA0013[1].jpg La verdulería de la cual es propietario fue clausurada.

El verdulero aseguró que ese mismo día tuvo tos y dolor de cabeza, que llamó al 107 y le dijeron que haga aislamiento en su casa y espere por si le daba fiebre.

El miércoles siguiente, Rivollier dijo que tuvo la nariz tapada y previo llamado al 107 decidió ir al hospital, dónde finalmente le hicieron el hisopado. "El jueves por la noche me comunicaron que era positivo de COVID-19”, afirmó.

Aclaró en Radio Máxima que "Yo vivo en la parte de atrás de la verdulería, no estaba atendiendo ni lunes ni martes", y que "a mi nadie me advirtió nada, la verdulería ya estaba cerrada cuando fueron el sábado. La cerramos el jueves nosotros, al otro día que me hicieron el hisopado".