El taxista que trasladó a Pablo Laurta desde Córdoba hacia Entre Ríos reveló estremecedores detalles. Según indicó, el niño viajaba descompuesto y su padre no le daba comida, sino golosinas. Además, le decía al pequeño que ya no iba a ver a su mamá.

En diálogo con Cadena 3, el trabajador indicó que el femicida tenía como primer destino Concordia pero que, en medio del trayecto, cambió y pidió dirigirse a Gualeguaychú. “Iniciamos el trayecto todo normal, pero el nene estaba muy descompuesto, estaba amarillo”, contó.

Si bien intentó conducir a Laurta a un centro médico para que el niño pudiera recibir atención médica, el femicida se negó. Sólo quería un lugar para cambiarlo, ya que estaba sucio por los vómitos, y un lugar donde cambiar dólares.