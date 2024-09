La renuncia de Pedro Galimberti, quien había adelantado que votaría en contra del veto del presidente, generó polémica sobre todo porque quien ocupó su lugar, votó de forma contraria.

En diálogo con Ahora Cero Radio, Nancy Ballejos explicó por qué decidió acompañar al Milei con su voto: “Yo no estoy en contra de los jubilados, no quiere que se piense de esa manera. No estoy diciendo que cobren bien, por el contrario. Lo que sí creo es que nosotros tenemos una responsabilidad por la cual la gente votó una forma de gobierno, y yo quiero legislar con responsabilidad. Estoy dispuesta a tratar e impulsar nuevos proyectos que sea de una reforma jubilatoria digna y con responsabilidad fiscal de todos los argentinos. Y también discutir por qué no todos los trabajadores aportan y cómo eso afecta a las jubilaciones en un futuro”.

Según la legisladora, el proyecto no especificaba de dónde se tendrían los fondos para esta recomposición jubilatoria y por lo tanto votó a favor del veto de Milei. A pesar de esto, sostuvo durante toda la entrevista que no está en contra de los jubilados, que no ganan bien y se comprometió a presentar y tratar nuevas alternativas. Lo cierto, es que los adultos mayores por el momento, no tendrán un compensación por la pérdida real de sus jubilaciones.