La denuncia fue primero a través de las redes sociales, pero más tarde la hizo ante la Justicia: se presentó en la Fiscalía encabezada por Lucas Pascual, y allí Fiekas expuso a Schaaf ante la Justicia por haberle provocado lesiones importantes en el rostro, además de denunciar también que había sufrido situaciones de violencia con anterioridad.

A diferencia de la gran mayoría de los casos de violencia de género, esta no se resolvió por un juicio abreviado sino que la víctima decidió llevar todo hasta la última instancia y sentó al basquetbolista en el banquillo de los acusados cuando decidió que todo se resuelva en un Juicio Oral que tuvo lugar el jueves y viernes.

Luego del proceso llevado adelante por la Fiscalía, se tomaron declaraciones tanto al acusado como a la víctima, también declararon varios testigos y se aportaron imágenes de las cámaras de seguridad del Club Neptunia.

“Finalmente luego de la elevación a juicio, el basquetbolista asumió su culpabilidad ante el jurado y pidió disculpas a la víctima”, expresó a ElDia el juez Mauricio Derudi, que fue el encargado de confirmar la pena.

La Fiscalía había solicitado una condena de un año de prisión condicional, mientras que la defensa de Schaaf había solicitado seis meses.

En la mañana de este viernes, el juez Derudi confirmó la pena de nueve meses de prisión condicional para Schaaf, además de la realización de un tratamiento psicológico por espacio de dos años, la imposibilidad de acercarse a la víctima y la prohibición de consumir alcohol en espacios públicos.

Conocido el hecho de violencia en abril del año pasado, el basquetbolista dejó el plantel del Club Neptunia, y actualmente Schaaf es parte del plantel de Racing. Al momento, la institución no ha informado absolutamente nada sobre su situación y tampoco se ha expresado sobre el reconocimiento de culpabilidad que ha tenido el golpeador.

El testimonio de la víctima

“Tuve el apoyo de muchas personas, pero también el rechazo de muchos que no me creyeron. Yo lo denuncié ese día, pero la violencia ya venía desde antes. Para todos los que dicen por qué no lo denuncié antes, lo cierto es que es muy difícil hacer este tipo de denuncias”, contó Laura Fiekas, la víctima de violencia de género por parte de Jorge Schaaf.

“Fueron momentos muy difíciles, durante mucho tiempo sufrí situaciones de violencia pero estaba enamorada, creía en que podía cambiar la situación, pero esto que pasó fue como la gota que rebalsó el vaso. En algún momento yo estaba segura de que él iba a reconocer lo que pasó, mostré las pruebas que tenía y finalmente pasó lo que esperaba: llegó la causa a juicio oral y público y se asumió la culpabilidad”, argumentó en declaraciones a Viene con Yapa (FM 1041).

“Estuve siempre súper tranquila porque mostré todas las pruebas. Estuve muy acompañada por mi familia y mis amigas, que en ningún momento dudaron de lo que yo denuncié, Los dos sabíamos que había pasado”, manifestó.

“Durante el juicio estuve más ansiosa que nerviosa, sabía que en algún momento, él iba a reconocer lo que había hecho. Me sorprendió cuando asumió su responsabilidad y pidió disculpas, no lo esperaba, pero si esto forma parte de un cambio en su personalidad, bienvenida sea”, concluyó.