Habló la madre de la menor violada por 10 hombres: "Pensé que se moría en mis brazos"

La joven identificó con nombre y apellido a uno de los agresores. Se trata de un vecino que vive a dos cuadras de su casa y que, de acuerdo a las primeras versiones, había tenido una relación sentimental con ella hace un tiempo. Su familia, sin embargo, negó cualquier vínculo entre ellos. "Estábamos festejando su cumpleaños con familiares y amigos; y él le puso algo en la bebida y la sacó de mi casa", relató Jésica, la mamá de la menor, en diálogo con LT8. "Él no estaba invitado, ni era su novio. Nada", agregó.Tirada en una esquinaSegún lo que pudo contarle su hija, cuando recuperó la consciencia estaba "en una casa, al lado de él; y que la madre entró y le dijo que ahora iría preso", en referencia al vecino que ahora se encuentra detenido. Pero, para ella no fue el único responsable de lo que pasó: "La madre es cómplice del hijo, los dos son una basura; ella me la llevó hasta Einstein y Solís y dijo que la había encontrado; cuando ella la sacó de su casa; hicieron desaparecer el celular, no voy a parar hasta que se haga justicia".

A Milagros la dejaron tirada en una esquina, y todavía sigue en estado de shock y con vómitos por la sustancia con la sedaron para llevársela de la fiesta. "Cuando yo la encontré estaba drogada, no sabia ni donde estaba, toda ensangrentada por la hemorragia; la destruyeron", se lamentó entre lágrimas la madre. Y remarcó: "Si no la llevaba al hospital se moría en mis brazos mi hija, de todas las cosas que le hicieron"."Hubo que intervenirla y hacerle dos transfusiones de sangre"

En diálogo con los medios locales, el médico Jorge Kilstenin, del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria indicó que fue "intervenida quirúrgicamente de urgencia por lesiones genitales considerables". También confirmó: "Es evidente que hubo una situación de violencia sexual".

La chica permanece internada y todo el equipo de salud está muy preocupado por contener a la paciente, tanto en su salud física como emocional. "El alta médica dependerá de la evolución no sólo física sino psíquica", aclaró el profesional.La investigaciónDesde el Ministerio Público de la Acusación informaron que si bien no descartan la posible participación de más personas en la violación, hasta el momento solo hay evidencias en contra del joven detenido. "En caso de que se acredite la violación en grupo sería un agravante del delito de abuso sexual con acceso carnal. También será un agravante si se comprueba el uso de psicótropicos o droga", explicó el fiscal González Raggio.

"Ayer tuvimos contacto con la madre de la menor. La entrevistaremos para que nos aporte más datos de cómo fue el hecho. Hay un blanco en lo que pasó. No estaría claro cómo es que la chica se va de la órbita de custodia de la mamá", añadió el funcionario, que en las próximas horas pedirá la prisión preventiva del sospechoso arrestado.