El escándalo en torno a la detención de L-Gante, acusado judicialmente por "privación ilegitíma de la libertad", continúa generando polémicas. Desde la prisión donde se encuentra, el creador de la "Cumbia 420" envía cartas expresando sus sentimientos e ideas. Su madre, Claudia Valenzuela, se enfrentó a los micrófonos y dio detalles de cómo está su hijo.

En una entrevista realizada para "Desayuno Americano", ciclo que conduce Pamela David, le consultaron a Claudia si tenía alguna noticia sobre el estado de la causa judicial de su hijo: "Todavía no hay nada nuevo. Así que vamos a estar esperando acá", aclaró.

Además, reveló que aún no tuvo contacto con el artista musical del género "RKT": "No lo pude ver, pero por las notitas que él manda y por las chicas de la guardia sé que él está bien. Me dicen que está bien, que parece que engordó un poquito. Está tranquilo. Hoy ansioso debe estar".

El periodista Gustavo Grabia le consultó a Claudia si tenía alguna novedad sobre la solicitud de excarcelación tras la aparición de un video que lo ayudaría a liberarse: "Elián lleva detenido casi una semana. Su abogado, Alejandro Cipolla, pidió la excarcelación. El juez no ha tomado una decisión al respecto. ¿Usted tiene alguna información sobre el pedido del abogado?".

La madre L-Gante rápidamente le contestó sin vueltas: "Estamos a la espera. No tenemos novedad. La información que uno maneja es que le den la excarcelación con algunas pautas para cumplir".