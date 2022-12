Tras casi siete horas de angustia, la beba que había sido robada del hospital Alende, fue encontrada en la Estación de Luis Guillón cuando la sospechosa estaba a punto de comprar un pasaje con destino a la Costa. El hallazgo se pudo concretar gracias a la actitud de los empleados de una estación de servicio quienes dieron aviso a las autoridades.

La sospechosa fue aprehendida por agentes de la DDI en la zona de la Estación de Luis Guillón. Se trata de Erika Castaño, de 27 años y que vive actualmente en San Clemente del Tuyú.

Jorgelina, una testigo que presenció toda la detención de la sospechosa, habló con Crónica HD y contó la escena con la que se encontró cuando llegó al lugar, donde la detenida "se notaba que estaba muy nerviosa". Además, Jorgelina puntualizó que en todo momento, Castaño "cargaba a la beba en brazos y le cubría el rostro para que no se le vea", a la vez que "llevaba la ropita de recién nacida en dos bolsas de supermercado".

"Cuando sale dice - esta situación me pone nerviosa - cómo haciéndose la canchera", expresó la testigo, que la escuchó decir a la detenida.

Otra testigo relató que la detenida había querido adelantar dos pasajes en una agencia de viajes para "llevarse a la menor a San Clemente o a un lugar de la Costa Atlántica". Ella ya tenía dos boletos con fecha de salida para mañana, pero quería cambiarlos para esta misma noche.

“El cambio se podía hacer, pero tenía que sacar un seguro para el menor y no tenía documentación correspondiente. Ella dijo que no tenía la documentación de la beba, que ella había viajado sin esos papeles y es algo muy raro, porque la empresa exige que tengan los documentos para poder viajar”, contó la testigo. Inmediatamente llegó la policía.

Al llegar al lugar los agentes policiales, estos le preguntaron a la sospechosa si tenía los documentos de la bebé, a lo que esta respondió de forma negativa. "¿Cómo que no los tenés? ¿Y la partida de nacimiento?", la interrogaron los efectivos, cuya respuesta volvió a ser negativa. "No, no tengo nada… No me dieron nada. Vine por una urgencia", contestó la mujer.

“La nena estaba dormidita y llamaron a una mujer para que la pudiera amamantar. Dicen que la bebé estuvo casi 6 horas sin tomar la leche, pero no lloraba. No sé si estaba dormidita. Aparentemente, tenía la misma ropa de las fotos y la mujer que la llevaba se puso nerviosa cuando le preguntaron por la beba”, completó la testigo.

Apenas se confirmó que podía ser la beba que en las últimas horas era intensamente buscada, se le comunicó a la familia. Antes de las 16.30, ya había sido devuelta a sus padres y le estaban haciendo estudios médicos de rutina para chequear su estado de salud.

Cabe recordar que el robo de la bebé ocurrió en el Hospital Alende donde los familiares de la recién nacida denunciaron que una mujer vestida de enfermera se la llevó con la excusa de hacerle estudios médicos.

El episodio tuvo lugar este miércoles alrededor de las 9.30, cuando la mujer en cuestión ingresó a la habitación 107 donde se encontraba Nicole Sandoval, la madre con su beba, y pidió llevársela.

Al pasar el tiempo y ver que la supuesta enfermera no volvía, la mamá de la bebé comenzó a preguntar por su hija. Ante la desesperación de la familia, desde el hospital les confirmaron minutos después que la pequeña había sido robada. Desde ese entonces, familiares de la familia de la menor buscada se reunieron en las puertas del nosocomio para exigir respuestas de parte de las autoridades.

Después de horas de incertidumbre, la beba fue encontrada. Tras conocerse la noticia de la aparición, una de las abuelas sostuvo: "Todavía no la conozco, pero ahora voy a poder abrazarla". Y agregó: "Queremos justicia, esto fue una entrega". Por su parte, David, el padre de la nena, manifestó: "La llevó al baño, la cambió y así como si nada se la llevó". "Tenía todo estudiado", sentenció.

En cuanto a la mujer aprehendida, se estima que el jueves será indagada si acepta declarar, ya cuenta con un defensor oficial. Será acusada por sustracción de menores.