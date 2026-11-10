Néstor Pavón declaró este martes ante el tribunal que lo juzga por la presunta coautoría del abuso sexual y femicidio de Micaela García, ocurrido en Gualeguay en abril de 2017. En su exposición, negó cualquier participación en el crimen, cuestionó duramente a Sebastián Wagner —condenado a prisión perpetua por el asesinato— y se declaró inocente.

“Tuve que venir a un juicio sabiendo que soy inocente. Estar acá, que me estén señalando, que mi familia esté mortificada en la sociedad”, expresó el acusado al referirse a su situación. Y agregó: “A mí me han enseñado a respetar a la persona, a trabajar. No me han enseñado a violar, a matar. Yo no tuve nada que ver”.

La declaración comenzó alrededor de las 11.15, después de un cuarto intermedio y de los testimonios de Valentino Pavón, hijo del acusado, y María Eugenia Abrigo, su entonces pareja. Luego de su declaración, Pavón recibía preguntas de las partes.

La versión de Pavón

El acusado contradijo el relato que hizo Sebastián Wagner días atrás cuando compareció como testigo en este juicio. El hasta ahora único condenado por el caso describió en su versión, con detalles, la coautoría de Pavón del secuestro, abuso y crimen de Micaela.

Uno de los tramos centrales de la exposición de Pavón este martes fue la reconstrucción de lo ocurrido durante la noche del viernes 31 de marzo de 2017, horas antes del femicidio. Pavón relató que Wagner atravesaba problemas con su pareja y que, ante esa situación, le había ofrecido quedarse a dormir en el lavadero de autos que tenía en Gualeguay.

Según su relato, esa tarde le propuso alojarlo transitoriamente hasta que pudiera organizarse para regresar a la casa de su madre. También contó que le había advertido sobre los conflictos que mantenía con su pareja y que podía regresar al lavadero si la discusión se complicaba.

Pavón aseguró que, alrededor de las 22, se comunicó con Wagner para preguntarle si finalmente se quedaría en el lugar. Según contó, el hombre le respondió que estaba discutiendo con su pareja y que cargaría sus pertenencias en el auto para irse.

“Tranquilo, sin problema. No le faltes el respeto, cargá las cosas en el auto y pasame a buscar. Vamos a ir a comer a un comedor y después vas y te acostás a dormir en el lavadero”, recordó que le dijo.

A continuación, relató que Wagner pasó a buscarlo y fueron a cenar al comedor La Terraza, ubicado en la zona del parque de Gualeguay. Allí compartieron la comida y permanecieron un rato más conversando con otro conocido.

También contó que, durante la sobremesa, recibió un llamado de quien entonces era su pareja para avisarle que estaba llegando a la vivienda y pedirle que le abriera la puerta. En ese momento, su hijo Valentino se había quedado dormido en el auto.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo ante los jueces, después de terminar de comer Wagner lo trasladó hasta su casa. Pavón dijo que llevó a su hijo a la habitación, tomó las llaves del lavadero y se las entregó a su empleado para que fuera a dormir allí y comenzara a trabajar temprano al día siguiente.

“Tomá la llave del lavadero, andate a dormir al lavadero. Mañana arrancás ahí”, recordó que le indicó. Luego, según su versión, ingresó a su casa, se lavó las manos y la cara y se acostó a dormir con su entonces pareja.

Apuntó contra Wagner

En otro tramo de su declaración, Pavón rechazó la acusación de coautoría y se refirió con dureza a Wagner, quien durante este segundo juicio lo señaló como partícipe del abuso sexual y asesinato de Micaela.

“Yo no soy violador, yo no soy un degenerado para andar así faltándole el respeto a una mujer”, sostuvo. También cuestionó no haber conocido los antecedentes de su exempleado antes de contratarlo: “Si yo hubiera averiguado, sin duda conmigo no hubiera estado trabajando”.

En ese sentido, calificó a Wagner como una “basura” y reconoció que se equivocó en su primera declaración judicial, aunque insistió en que eso no significa que haya tenido participación en el crimen.

La acusación contra Pavón tiene como uno de sus elementos centrales el testimonio de Wagner, quien declaró el 30 de octubre y aseguró que su entonces empleador participó del secuestro y traslado de Micaela.

“Quiero que este caso se esclarezca”

Hacia el final de su exposición, Pavón volvió a declararse inocente y manifestó que también comparte el dolor de la sociedad por el femicidio de Micaela. Dijo que quiere que se conozca la verdad de lo ocurrido, tanto por su familia como por los familiares de la víctima.

“Yo también quisiera justicia, yo también quisiera que el caso se esclarezca”, afirmó. Y agregó: “Por sobre todas las cosas, por la familia de la víctima, para que ellos puedan tener un descanso, una tranquilidad de que se ha hecho justicia”.

El segundo juicio contra Pavón comenzó el 29 de octubre en los Tribunales de Gualeguay y atraviesa sus jornadas finales. El miércoles 11 de noviembre están previstos los alegatos de la Fiscalía, la querella y la defensa, antes de que el tribunal avance hacia una resolución.

En el primer juicio, realizado en 2017, Pavón había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, mientras que Wagner recibió prisión perpetua como autor del femicidio. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la condena a Pavón al considerar arbitraria la valoración de las pruebas y habilitó un nuevo debate para determinar si tuvo responsabilidad como coautor del crimen.