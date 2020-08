Habló Piaggio: "No tengo competencia para mandar a la Policía"

Luego de la caravana de comerciantes interrumpida en la mañana de ayer, Yari Sosa, subjefe de la Policía local, confirmó en El Radar (Radio Cero FM 104.1) que recibieron un llamado del intendente, Martín Piaggio, para denunciar la marcha de los comerciantes.

ElDía conversó con el Presidente Municipal quien aseguró que "no denuncié la marcha. Nada más lejos que eso; pero hablo con la Policía muchísimas veces para que hagan los operativos que corresponden en todos lados para que se cumpla el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), sino es imposible que nuestro sistema sanitario responda en pocos días con mejoras".

Estoy convencido que el ASPO tiene que hacerse cumplir para todos

Respecto a la manifestación vecinal, Piaggio recordó que ha "tenido en el Municipio todo tipo de marchas, manifestaciones y reclamos. Nunca jamás me opuse a nada de eso" y enumeró: "Los ex molinos Ross, los que buscaban viviendas que acamparon 45 días en la plaza, remiseros, los anti sobretasa de tierras ociosas, etcétera, etcétera, etcétera) jamás interfiero en eso; ahora sí, estoy convencido que si el ASPO es para algunos serio, tiene que hacerse cumplir para todos".

En tanto, pidió "no echarle mas nafta a esto. Porque uno entiende que los que quieren trabajar, están desesperados. Pero no puedo resolver yo la salida ni entrada en ASPO" y reiteró: "Yo, y todo mi equipo hablamos todos los días (más en pandemia) con la Policía, para que ellos como fuerza pública de aplicación del ASPO, lo hagan".

Yo no tengo competencia para ordenar, ni mandar a la Policía

"Yo no tengo competencia para ordenar, ni mandar a la Policía, pero reitero: desde que estamos en ASPO pretendo que todos lo cumplan. Sino este enorme sacrificio es en vano", dijo Piaggio y aseguró que "el ejemplo de los comerciantes que reclaman, habiendo dispersado las dudas de si estábamos o no en ASPO, hasta por la Justicia Federal, es un mal ejemplo. No sé puedo no cumplir al ASPO".

Entendió que "hay familias enteras sufriendo por la enfermedad y las muertes de COVID", por lo que pidió que todos cumplan con el aislamiento.

"Yo tuve que hasta ir a prestar testimonio en un Juzgado Federal para que se ratificara que hay ASPO. Tuvo el Presidente de la Nación que decretar por DNU que Gualeguaychú está en ASPO", expresó el Intendente sobre lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad.

Y agregó: "Hay que cumplirlo. No tengo que avisar yo ni nadie a la Policía, porque a su vez el hecho estaba siendo transmitido en vivo y en directo por todos los medios y redes. La policía, si considera correcto hacer ante ese evento operativo habitual de control del ASPO, que lo haga. Yo no tengo competencia para ordenar a nadie eso".

LA CAMIONETA MUNICIPAL

Respecto al video viral de la camioneta de tránsito que interrumpió la marcha de autos, le restó importancia y declaró que "en cuanta caravana y marcha de todo tipo andan los agentes de tránsito".

Finalmente, aclaró: "Creo profundamente en el derecho a la libre expresión y a reclamar. Por eso ante innumerables reclamos, de todo tipo, durante estos 4 años y medio, jamás me molestó. Pero en ASPO la situación es otra . La tenemos que comprender todos", resumió.

