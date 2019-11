Habló Ricardo Biasotti, tras ser denunciado por abuso sexual por Anna del Boca

“Biasotti se entera sorprendido por mi llamado, no está notificado y no sabía de qué le estaba hablando. Me dijo que estaba tranquilo y que por supuesto niega estos hechos”, contó la periodista.

Horas más tarde, el empresario habló con Marina Calabró en El diario de Mariana. “Hace tres semanas que estoy esperando la denuncia y acá estoy. No me fugué ni soy un poderoso como se quiere hacer creer, ni tengo contactos con gente del poder ni con los medios”, leyó la periodista el mensaje de Biasotti.

“Soy una persona normal y están inventando todas estas cosas para darle un tinte sensacionalista al tema. Siempre estuve a derecho en todas las denuncias infundadas que me han hecho y en las cuales fui sobreseído. Y estaré a derecho en esta también”, completó Calabró.

Luego, la periodista explicó que Biasotti subrayó que “no es un poderoso”, por el pedido de detención inmediata que hicieron los abogados de Anna Chiara “a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado”.

Finalmente, el periodista Pampito Perelló Aciar agregó que Amalia Granata no es mencionada en la denuncia, luego de que mediáticamente se diera a entender que era la novia con la que Biasotti se acostaba desnudo en la misma cama con Anna Chiara, algo que la propia Granata desmintió enfáticamente, al punto de hacer una denuncia por calumnias e injurias, al tiempo que solicitó ser sometida a pericias psicológicas.