Habló Roko tras la denuncia: "Están llevándose puestas a las instituciones"

“La denuncia es una falacia, no me sorprende de alguien que no tiene preparación. Cuenca sólo trabajó en un comercio de venta de calzado”.

“Lo de las chequeras es una vergüenza. Las tiene que gestionar el nuevo director, imagino que ya le habrán enseñado cómo”.

La denuncia de Cuenca contra Roko por "chequeras que nunca aparecieron"

“Entraron como ladrones en la noche. Nunca me avisaron que iban a ir, se encontraron con la oficina cerrada porque yo estaba en Paraná gestionando la ampliación del Baggio”.

“El motivo de esta denuncia y declaraciones parten de la necesidad de desviar la atención de los problemas que tiene la gestión sobre la situación de la salud. Hoy el Hospital está con un director sin firma por incompatibilidad”.

“Esta modalidad de atropello a las instituciones la vengo denunciando desde la campaña. Es el modus operandi de esta gestión que está en franca decadencia”.

“Cuenca estaba pidiendo un aumento de sueldo en el Ministerio de Salud porque decía que no le alcanzaba. No tiene autoridad ética. Si no le alcanza el dinero, que presente la renuncia”.

“El piaggismo infiltró gente en el Hospitalito. Trabajaban para generar disturbios y malhumor entre los trabajadores. Es lamentable que desde un ente de salud provincial se opere políticamente de esta manera. Es algo anacrónico”.

roko cero.png

”Cuenca en vez de estar haciendo falsas denuncias debería estar ocupado pidiéndole al municipio de desmalece para que no se propague el dengue”.

“Hay una cuestión más de fondo que es toda la presión política que hizo el Intendente para quedarse con todos los entes provinciales, a lo cual finalmente el Gobernador accedió”.

“No generen humo ni traten de ensuciar mi imagen. Fui la única persona que le hice resistencia política y que realicé apreciaciones sobre el tema de la droga e inseguridad, por los cuales hoy los vecinos están muy preocupados”.

“Tuve que hacer malabares en el Hospitalito con dos años de partidas congeladas con un aumento de los medicamentos del 500%. Gestionamos un refuerzo presupuestario que ya le llegó para que salden las deudas normales que se producen con un gobierno como el de Macri que provocó una debacle”.

“Me encontré con una institución sin techo, con el teléfono cortado y sin personal. Y en estos 10 años sumé profesionales y nos convertimos en un centro de asistencia para los vecinos de toda la ciudad. Desde distintos barrios donde los Caps municipales no funcionaban, venían al Baggio”.

“Me han faltado el respeto a mí y a los vecinos de Gualeguaychú”.