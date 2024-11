Son alrededor de 60 los denunciantes de la Mesa de Dinero en Paraná. La causa por estafas se sigue tramitando en la justicia y ya hay testigos que dieron su testimonio. La cifra total que se investiga ronda el millón de dólares, tal cual adelantó AHORA este viernes.

Canal 9 Litoral habló en exclusiva con uno de los denunciantes, que contó cómo se acercó a la financiera y cuándo comenzaron sus inversiones. Dijo que, al principio, no había problemas, pero que las dificultades comenzaron a fines del año pasado y se acentuaron en 2024.

“En 2020 te ofrecían invertir ciertos montos, con interés mensual del 2,5 %. También tomaban vehículos y manejaban además un interés en pesos. Al principio me cumplieron bien, después empezaron a subir la tasa”, dijo el damnificado.

El presunto damnificado dijo que, al principio, las ganancias eran buenas. Eso llevó a que el joven invite a otras personas a participar. En ese sentido, contó: “Empecé a comentarles a mi familia, a amigos, a terceros. Iba recomendando, porque me decían que me daban un porcentaje extra si hacía eso. A fines de 2023 empezaron con atrasos, pero todavía cumplían. A mediados de 2024 elevaron la tasa, pedían nueva gente y me decían que preferían que las maneje yo. De esos últimos, recibí un pago en algunos casos, pero en otros, nada. Se empezaron a atrasar y tuve que empezar a responder. Llevé a mi mamá, a mis hermanos, a gente que había cobrado herencias”.

En los últimos días, los hermanos Gamarci comenzaron un raid mediático con el fin de intentar despegarse de la acusación que les formula la Fiscalía. Uno contador y el otro abogado, aseguran que no tienen nada que ver y deslizan que la responsabilidad es sólo de Matías Santa María. Sostienen también que el supermercado La Peruana -que es de ellos- es ajeno a lo sucedido, algo que el Ministerio Público Fiscal busca dilucidar.

“A fines de julio se empezaron a atrasar mucho. Matías (por Santa María) me dijo que iba a intervenir con Gamarci”, recordó el joven. Y afirmó: “Todos los arreglos nuevos los hice con Julio Gamarci, me mandó pagos a mi casa, y me hacía llegar el dinero con empleados. Acordé reuniones, pagos. Luego comenzó a tratarme de una forma sobrante, soberbia. Los empleados mismos dijeron que los encargados eran Julio Gamarci y Matías Santa María”.

Por otra parte, la víctima señaló: “Me dijo que se refinanció todo, que la plata no se podía tocar, que bajaban los intereses y cada uno arreglaba una tasa distinta. Fue así que recibí un solo pago”.

Por último, el denunciante aseguró: “Ojalá podamos recuperar el dinero invertido. Mi mamá cobró una herencia y la metió ahí. Así, hay un montón de gente mayor que invirtió sus pocos ahorros ahí. Otros que cobraron un seguro del accidente, lo metieron ahí y se quedaron sin nada”.

Para finalizar, el muchacho sentenció: “Yo los arreglos los hice con Julio Gamarci”.