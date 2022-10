Mauro Reinaldi, funcionario de la Policía local sufrió un hecho difícil de poner en palabras. Aseguró que un ente oscuro y encapuchado lo atacó e intentó matarlo. Su voz era ronca y su fuerza era imparable.

El miedo se apoderó de todos en el lugar. Al punto de buscar ayuda y contención en el padre Mauricio Landra, de la Catedral de Gualeguaychú. “Rezamos todos juntos”, dijo el sacerdote.

Desde el programa No es Tarde de Ahora Cero Radio se comunicaron con Marco Bustamante, periodista especializado en hechos paranormales para conocer su opinión sobre lo ocurrido en la ciudad.

“Estamos hablando de una persona que va a ese lugar todos los días y es un hombre que no tenía ningún problema psicológico, porque estaba yendo a trabajar con normalidad. Explicaciones hay muchas, pero ¿por qué vamos a descreer lo que dice esta persona? Las celdas o cárceles son lugares de mucho dolor y sufrimiento que quedan impregnados hasta en las paredes del lugar. Yo creo que realmente a este hombre le pasó algo y que después devino el shock emocional pero no descartaría… es más, yo afirmaría que a este hombre le pasó algo”, expresó el comunicador.

Además, relató que hace unos años estuvo en una cárcel de El Salvador que ahora está en desuso, y “es increíble cómo los presos escribían en las paredes. Cuando íbamos con el medidor de energía, al día de hoy se puede registrar. La energía no es buena ni mala, es energía. En la cárcel de Alcatraz también se puede registrar energía con el péndulo; en este caso gira en sentido contrario a las agujas del reloj y eso es bastante negativo. Lo mismo pasaba en la cárcel de Ushuaia, del Fin del Mundo donde se movían cosas y también en la cárcel de Caseros en provincia de Buenos Aires”.

Los Hospitales, las cárceles y los estadios

Bustamante contó que actualmente está trabajando en un evento que ocurrió en el Hospital J.J. Urquiza de Concepción del Uruguay. Allí también se han registrado muchas historias y mucha energía de sufrimiento donde pasan cosas. “Vamos a contar la historia de una persona que fue atacada por una entidad, dentro del Hospital. Es un caso muy parecido al del policía de Gualeguaychú”.

Sobre lo acontecido en la Jefatura, el periodista de Crónica insistió: “Este hecho sobrenatural despertó una situación psíquica del hombre; es decir, la persona se vio desbordada por lo que estaba viendo y le dio un colapso nervioso que se desencadenó por el hecho sobrenatural.

Seguramente tuvo un brote psicótico; pero claramente es por lo que le pasó en las celdas. Hay que separar lo que es la reacción del policía y lo que pasó: esto es detonado por un hecho sobrenatural”.

El periodista explicó que en base a sus investigaciones hay tres lugares donde se reiteran este tipo de eventos: Las cárceles, los hospitales y las cabinas de relato en estadios de fútbol: “Donde se dan estos hechos es porque han ocurrido hechos muy dramáticos, muy tristes o trágicos; y eso de a poco van impregnando las celdas, las casas, las cárceles y los hospitales, como si fuera una gran cinta magnética donde se va grabando todo. Y lo que vemos es como un bucle donde vemos –una y otra vez- ese evento trágico y es por eso que se ve frecuentemente”, explicó.

“Hay otro tipo de entidades que tienen algún tipo de conocimiento sobre sí mismas; tienen alguna noción de por qué están ahí… por ejemplo, en las cabinas de radio de los estadios de fútbol también se puede registrar mucha energía: ahí se activan los medidores de energía”, indicó.

Un trabajo de riesgo

En cuanto a su experiencia, Marco Bustamente recordó que lo más fuerte que le pasó desde que trabaja en esta área de la comunicación “fue ver cosas que se mueven, palabras que aparecen en lugares donde no estaban. En Misiones estábamos caminando por la selva y poniéndole cigarrillos al Pombero porque había desaparecido un chico por la zona. Después de 15, o 20 minutos vimos que el cigarro desapareció. Sentí miedo, terror. Había algo cerca nuestro y no lo estábamos viendo”.

Además, aseguró que no va “nunca, jamás a los Cementerios porque hay mucho dolor y es un lugar de descanso; pero hay de todo tipo de energía. Hay muchas religiones o sectas que usan esa tierra o sacan huesos para hacer trabajos oscuros. Eso es lo que menos me gusta de lo sobrenatural. No es que no me anime, he ido a muchos, pero no me gusta molestar a los difuntos”.

Finalmente, recordó que “hace un tiempo llevamos a un médium a un hotel abandonado y notamos que había una presencia. A esta persona se le cambió la voz, la cara, todo; fue algo muy impresionante. Hay que cuidarse de estas cosas, como con todo”, cerró.