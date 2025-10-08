Naira Cosso, amiga de Daiana Mendieta, se refirió a los rumores sobre la vida privada y los vínculos de la joven víctima de femicidio en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

En diálogo con AHORA, expresó: “Deberían enfocarse en ella como una víctima y pedir Justicia para que encuentren al responsable de su muerte”.

Malestar por los comentarios en Gobernador Mansilla

La joven, quien conoce a Daiana desde muy pequeña, forma parte del grupo más íntimo de amigas y despegó a la víctima de la supuesta trama que involucraría dinero y extorsiones, tal como circula en versiones policiales extraoficiales y rumores de vecinos de la localidad.

“Sabemos lo que se dice de ella”, aseveró Naira y reiteró su pedido por Justicia: “Necesitamos que no la juzguen a ella y sí a quien le hizo esto”.

Asimismo, dijo que la víctima nunca les hizo referencia al detenido y que no pueden asegurar que hubiera un vínculo de índole personal o afectivo entre ellos, aunque reconoció que también cabe la posibilidad de que ellas desconocieran si efectivamente existía.

Un solo detenido y principal sospechoso

El hombre, de 55 años, comenzó a cumplir 90 días de prisión preventiva. Según se informó a AHORA, pasó la noche “con tranquilidad y está solo”, sin nadie que lo acompañe.

Cabe recordar que fue detenido el domingo a la noche por “Resistencia a la autoridad” y que, la tarde de este martes, había sido indagado por la fiscal Emilce Reynoso pero prefirió negarse a declarar.

Además, tal como adelantó AHORA, ya se oficializó la primera decisión de su abogado defensor: apelar la medida de reclusión, que lo mantiene con custodia permanente en la sede policial.

Según informaron fuentes judiciales, no hay dudas del femicidio. La desaparición, la última comunicación y el hallazgo del cuerpo, ocultado y con un disparo, son elementos que permiten dibujar una cronología macabra, perpetrada por un autor que diagramó cada paso de manera planificada.

Manchas de sangre en su camioneta

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, confirmó el hallazgo de una mancha de sangre en la camioneta Toyota Hilux, propiedad del detenido, que fue secuestrada durante el allanamiento en el inicio de la investigación.

Si bien se aguardan más pericias, fuentes policiales informaron a AHORA que la parte trasera del vehículo habría sufrido modificaciones durante los últimos días, lo que aumenta más las sospechas.

“Hay pruebas fotográficas, registros de movimientos de la persona detenida y también de Daiana”, agregó el funcionario provincial, que estuvo presente durante los procedimientos de este martes.