"Fueron a pedir que el municipio le otorgue beneficios que no corresponden y no se han dado en el corto tiempo que queda para la entrega de mandato. Esto no significa que uno no tenga medidas propias y vamos a gobernar hasta el 10 de diciembre. Tampoco acceder a cosas que no corresponden", expresó el presidente comunal de Paraná al dialogar vía telefónica con Elonce.

En este sentido, resaltó cuál es su modo de manejarse por la calle. "Esta es una ciudad capital de provincia, de 400 mil habitantes. En mi caso todo el mundo tiene mi teléfono, sabe dónde vivo, dónde encontrarme. Atiendo a todo el mundo", contó.

Al mismo tiempo, se refirió al momento de la agresión. "Cuando llegué a mi casa a las 4 de la tarde, gente que yo había atendido a la mañana y que ante una requisitoria les dije que no podía hacerlo, volvió a insistir y se produjo una suerte de discusión a la cual, no contesté. Entrando a la puerta, me empuja y hace caer. Tuve tanta mala suerte que tuve esta consecuencia", dijo en referencia a la fractura sufrida.

Por otro lado, señaló que "por este estilo que tengo de hablar con todo el mundo, no es la primera vez que uno sufre amenazas o agresiones. Pero creo que eso no puede achicar a estar encerrado, a tener custodia o policías dando vueltas; uno tiene que dar la cara".

Todos contra la violencia

Además del frente de Juntos por el Cambio, el espacio político al cual pertenece el Intendente de Paraná, desde el peronismo, los demás partidos y los referentes provinciales se solidarizaron por el ataque sufrido el martes.

Tras la agresión al intendente de Paraná, Sergio Varisco, distintas voces expresaron su repudio. En un comunicado, el bloque de senadores de Cambiemos de Entre Ríos fue de los primeros en manifestar su rechazo al hecho.

“Como lo hemos expresado en otras oportunidades, pedimos la más exhaustiva investigación para dar con los responsables de este violento ataque”, señalaron. Cabe indicar que ya hay tres personas detenidas.

“Más allá de la empatía o no política que se tenga con el intendente, como sociedad no podemos permitir que sucedan estos hechos”, enfatizaron. “Exigimos al Poder Ejecutivo que arbitre todos los medios para brindar la seguridad que todo ciudadano tiene derecho”, pidieron además.

El mensaje de Bordet

“Manifiesto mi absoluto repudio al acto de violencia del que fue víctima el intendente”, expresó, en tanto, el gobernador Gustavo Bordet a través de sus redes sociales sobre el ataque que sufrió Varisco. En el mismo sentido, afirmó: “Como Estado ratificamos nuestro compromiso para erradicar este tipo de hechos y avanzar en una convivencia democrática y en paz”. A la vez que indicó que las fuerzas de seguridad de la provincia “están investigando este hecho”.

“Frente a los hechos de público conocimiento que muestran el ataque perpetrado contra el presidente municipal de la ciudad de Paraná, Sergio Fausto Varisco, quiero expresar mi más enérgico repudio”, dijo en un comunicado el concejal Juan Enrique Ríos. “La violencia como metodología siempre debe ser repudiada sea quien sea la persona que la sufra, y por eso merece mi rechazo y el pedido de castigo a los responsables”, subrayó. Y completó: “Mi acompañamiento y solidaridad con el señor Intendente y su familia”.