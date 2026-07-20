Habrá 24 cortes de tránsito activos por bacheo en Gualeguaychú durante esta semana
Debido a trabajos de bacheos y arreglos en la traza vial, durante los próximos días habrá cortes de tráfico vehicular totales o parciales en las siguientes calles de Gualeguaychú:
• Brasil, entre Colombo y Rivadavia (corte total) y entre Rivadavia y Luis N. Palma
• 9 de Julio, entre Ituzaingó y San Juan
• Misiones, entre Rivadavia y Luis N. Palma
• Primera Junta, entre Rivadavia y Luis N. Palma
• Victoria, entre Jujuy y La Rioja y en Victoria y Colombo
• Franco, entre 1° de Mayo y República Oriental y entre Patico Daneri y Montiel
• San Juan, entre San José y Belgrano y entre Magnasco y Fray Mocho
• Montiel, entre Franco y Jujuy y en Montiel y Colombo
• Jujuy, entre Magnasco y Fray Mocho
• 1° de Mayo, entre Rivadavia y Luis N. Palma y entre Jauretche y J. de Nevares
• Ituzaingó, entre San José y Rosario
• Colombo, entre Brasil y Bolivia y entre Mostto y Misiones
• San Juan y Magnasco
• San José y Jujuy
• Belgrano, entre Ituzaingó y Colombo
• Montana, entre Rosario y San José
• Bolívar, entre Montevideo e Italia
La durabilidad de los cortes se extenderá a lo largo de la semana, aunque se podría extender el tiempo en caso de lluvias o clima inestable.