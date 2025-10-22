El domingo 26 de octubre los establecimientos educativos estarán abiertos para que los ciudadanos vayan a votar a sus legisladores nacionales hasta las 18 horas. Desde la Departamental de Escuelas informaron a Ahora ElDía que en total 51 edificios estarán habilitados para sufragar.



Además, el Consejo General de Educación (CGE) dispuso, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.



La medida responde a la necesidad de garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos escolares luego de la jornada electoral.

Desde el CGE se aclaró que, si bien no habrá actividad escolar con estudiantes, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán presentarse en sus horarios habituales para llevar adelante las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

La disposición aplica únicamente al turno mañana del lunes 27, por lo que el funcionamiento en los turnos tarde y noche dependerá de la organización y situación particular de cada establecimiento.



El listado completo de las escuelas donde se votará:



1. Esc Prov N° 39 "Perito Moreno"

2. Esc Prov N° 110 'Semana De Mayo'

3. Esc Prov N° 109 "Juan Zorrilla De San Martin"

4. Esc Prim N° 64 "Rivera Indarte"

5. Esc Prov N° 38 "David Della Chiessa'

6. Esc Prov N° 77 'Del Hornero*

7. Esc Prov N° 11 "Baldomero Fernandez Moreno*

8. Esc Prov N° 15 'Justo Jose De Urquiza'

9. Esc Prov N° 18 "Jose M Estrada"

10. Esc Prov N° 97 "La Rioja"

11. Esc Prov N° 95 "Provincia De Misiones*

12. Esc Prov N° 92 'Luis Doello Jurado*

13. Esc Priv N° 66 "Jose Mestrada'

14. Esc Prov N° 93 'Faustino Suarez'

15. Esc Prov N° 15 Ex 132 'Jose Benedicto Virue*

16. Esc Prov N° 19 'Daniel Elias*

17. Esc Prov N° 16 'Remedios E De San Martin*

18. E.E.T. N° 1 'Jose Maria Sobral'

19. Esc Prov N° 4 'Gervasio Mendez'

20. Esc Norm Sup N° 14 'Olegario Victor Andrade

21. Esc Prov N° 1 'Guillermo Rawson"

22. Esc Priv N° 105 "M S De Clavarino"

23. Esc Priv N° 107 "San Francisco De Asis"

24. Esc Prov N° 113 "Inf De Marina C Lasala"

25. Esc Prov N° 3 "20 De Junio*

26. Esc Prov N° 20 'Domingo Faustino Sarmiento

27. Esc Priv N° 198 'Sirio Libanes"

28. Esc Prov N° 9 'Leopoldo Herrera

29. Esc Prov N° 5 'Soldado Carlos Mosto

30. Esc Prov N° 88 'Los Fundadores"

31. Esc Prov N° 35 "Republica De Chile"

32. Esc Prov N° 94 "Francisco Ramirez'

33. Esc Prov N° 66 "Bartolito Mitre"

34. Esc Prov N° 36 "Fco Hernandez Lopez Jordan"

35. Esc Prov N° 69 "Mercedes De Balcarce"

36. Esc Priv N° 64 "La Sagrada Familia"

37. Esc Priv N° 200 "Juventud Unida"

38. Esc Prov N° 58 "Prof A Villalba"

39. Esc Prov N° 13 "Manuel Belgrano

40. Esc Prov N° 105 "Islas Malvinas"

41. Esc Prov N° 17 "Heroes De Malvinas"

42. Instituto D-243 "Profesor J M Ruperto Gelos"

43. Colegio Superior "Luis Clavarino"

44. E.E.T. N° 2 "Pbro Jose M Colombo"

45. Esc Priv D-178 "Luis Maria Bettendorf"

46. Esc Priv N° 167 "Luis Maria Bettendorf

47. Esc Prov N° 8 "Cnel. Rosendo M. Fraga"

48. Esc Priv N° D-125 "Sagrado Corazón"

49. Esc Prov N° 90 "Jose S Alvarez"

50. Esc Prov N° 2 "Prof Pablo Haedo"

51. Esc Prov N° 106 "Dr Carlos Pellegrini"

