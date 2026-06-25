El cronograma comenzará el viernes 26 de junio con la tercera edición de “Ambientalmente”, que se llevará a cabo de 9 a 17 en los Galpones del Puerto. La jornada estará destinada a estudiantes y público en general, con talleres, exposiciones y actividades vinculadas al cuidado del ambiente.

El sábado 27 concentrará gran parte de las propuestas. Desde las 11, en el predio Curva de Fiorotto de Pueblo General Belgrano, se realizará la “Fiesta del Día de la Bandera”, que incluirá un desfile, patio gastronómico, feria de emprendedores y espectáculos musicales. Por la tarde, de 14 a 19, en la zona portuaria tendrá lugar una nueva edición de la “Feria de las Manos”, con participación de artesanos y emprendedores. Además, a partir de las 16, en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal se desarrollará el “Festival del Orgullo”, con actividades artísticas, feria y música en vivo.

En el plano deportivo, el Polideportivo Norte será escenario el sábado de una nueva fecha de newcom y de partidos del torneo local de hockey sobre césped. A su vez, durante el sábado y el domingo, el gimnasio municipal del ex Frigorífico albergará instancias definitorias de la Liga Municipal de vóley. También habrá actividad en el Autódromo Municipal, con competencias correspondientes al TC del Litoral, Citroën Competición y karting asfalto.

Por otra parte, tanto el sábado como el domingo desde las 13 continuará el espacio “Modo Fútbol” en el Mercado del Munilla, con propuestas recreativas como intercambio de figuritas, torneos de videojuegos, campeonatos de penales y transmisión de partidos.