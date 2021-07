¿Habrá carnaval y eventos este verano?: El pronóstico de una científica del Conicet

Acerca de porqué continúa siendo alto el nivel de casos en nuestra ciudad y en otros puntos del país, planteó en diálogo con ElDía desde Cero que "tenemos casos altos porque en paralelo hubo mayor apertura de actividades y por la evolución del virus que ha tenido variantes más contagiosas, como la Andina y la de Manaos, por suerte todavía no tenemos la Delta".

Además, postuló que "probablemente la población afectada sea la no vacunada, hay casos en vacunados pero la cantidad es ínfima, la enfermedad le llega a todas las edades y por eso se está trabajando para que lleguen dosis para esos grupos aun no alcanzados". Recordemos que el promedio de edad de los contagiados en Gualeguaychú es de 36 años, y recién por estos días se están vacunando los mayores de 30 y aun resta inocular a varios de más de 40.

Por otra parte, con respecto a los anticuerpos generados por aquellos que se recuperaron de Covid y recibieron una dosis, la científica aseguró que incluso podrían tener "inmunidad de por vida". "La evidencia cada vez es mas fuerte, y ante una falta de vacunas podría hacerse. También puede haber un problema que la población plantee porqué a mi no me dan las dos dosis, además no todos se infectaron de la misma manera, por eso es importante reforzar la inmunidad epidemiológica lo más que se pueda", aseguró con respecto a la posibilidad (por el momento descartada por el gobierno) de no aplicar segundas dosis en estos casos.

¿Habrá carnaval el próximo verano?

Consultada acerca del futuro de la pandemia en nuestro país, pensando fundamentalmente en el siguiente verano y en la posibilidad del retorno de los eventos populares, la integrante del Conicet opinó que "da la impresión que si, que los eventos van a poder suceder".

"La llegada de vacunas se destrabó y el flujo que estamos recibiendo estas semanas es buenísimo, esto da la posibilidad de tener la población vacunada", fundamentó.

Igualmente, marcó que "quizás todavía vamos a tener que sostener un poco las medidas preventivas, también hay que mirar que ocurre en los países de al lado, pero con el barbijo y la ventilación cruzada se podrán hacer", sostuvo, y concluyó: "Podremos hacer las actividades en estos lugares donde hay mucho movimiento de personas, con estas medidas preventivas, sin ningún problema".