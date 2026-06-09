La Dirección de Tránsito informó que este miércoles 10 de junio permanecerá cortada la circulación vehicular sobre calle Andrade, entre Rocamora y Ayacucho, a partir de las 8.30 horas y hasta la finalización de la actividad programada.

La medida se realizará en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, fecha que invita a promover la reflexión y el compromiso de la comunidad con una circulación más segura y responsable.

En este contexto, se llevará adelante una jornada de concientización sobre educación vial destinada a los alumnos de la Escuela Rocamora. La propuesta, denominada “Jugar, Aprender y Respetar”, tiene como objetivo fomentar desde edades tempranas el conocimiento de las normas de tránsito, el respeto por los demás usuarios de la vía pública y la incorporación de hábitos seguros para una mejor convivencia vial.

Desde la Agencia de Seguridad solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución por la zona y respetar las indicaciones del personal de Tránsito afectado al operativo.