La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, informó que, durante la jornada del jueves, las cuadrillas municipales ejecutaron trabajos sobre calzadas de hormigón con maquinaria y personal propio. Estas acciones tienen por objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad, garantizar la durabilidad del pavimento y preservar la inversión en infraestructura pública.

En este caso, los arreglos se concentraron en la cuadra de calle Paraná, entre Andrade y Bolivar; y en Moreno, entre Bolivar y Andrade; ambas en el macrocentro de Gualeguaychú.

Para señalizar la interrupción vehicular, en los frentes de obra se colocaron vallas y conos de señalización para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los trabajos realizados. Se estima que los cortes totales continuarán entre 4 y 7 días hasta que los materiales queden asentados.

Las intervenciones incluyeron el uso de maquinaria pesada que permitió ejecutar cortes precisos, retirar escombros, preparar la base de hormigón de limpieza y finalmente aplicar el material de alta resistencia.