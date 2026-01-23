El Gobierno de Gualeguaychú informó la implementación de interrupciones completas en la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad debido a trabajos de reparación de la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

En este marco, se encuentran cortadas al tránsito las calles San Martín, entre 3 de Febrero y Mitre; Bolívar, entre Camila Nieva y Mitre; Andrade, entre 3 de Febrero y Mitre; Brasil, entre Luis N. Palma y Rivadavia; Italia, entre San Martín y 25 de Mayo; San Martín, entre San Lorenzo y Morrogh Bernard; Guerra, entre Morrogh Bernard y 25 de Mayo; y 25 de Mayo, entre 3 de Febrero y Mitre, en este último caso con un corte de carácter intermitente.

Desde el municipio también se informó que ya fueron levantados los cortes y se encuentra nuevamente habilitado el tránsito vehicular en Maipú, entre Bolívar y Andrade, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios; Bolívar, entre Pellegrini y Perón; España, entre Urquiza y 25 de Mayo; y J. F. Seguí, entre J. J. Franco y Jujuy.

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo que incluyen el retiro del material deteriorado, la limpieza profunda del sector afectado, la recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón, un procedimiento que permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario. Por este motivo, el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, estimado para mediados de la próxima semana.

Como consecuencia de estas obras, las líneas de colectivo que circulan por arterias como San Martín y Bolívar modificarán provisoriamente sus recorridos habituales hasta la reapertura de cada tramo intervenido.