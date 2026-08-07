Este domingo 9 de agosto, desde las 8 y hasta la finalización del Duatlón del Instituto Bértora, la Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, llevará adelante un operativo especial que incluirá cortes y restricciones vehiculares en distintos sectores de la Costanera.

La competencia, que combina pedestrismo y ciclismo, recorrerá diferentes barrios de la ciudad. Para garantizar la seguridad de los participantes y de quienes circulen por la vía pública, se dispondrá la presencia de agentes de tránsito y colaboradores a lo largo del circuito.

Los cortes y vallados estarán ubicados en los siguientes puntos:

Presidente Perón, a la altura de la salida del Parque Costero del Frigorífico.

Tropas y Presidente Perón.

Güemes y Presidente Perón.

Eva Perón y calle 56.

Chalup y Rubén Darío.

Chalup y José Ingenieros.

Chalup y Ameghino.

Chalup y Belisario Roldán.

Chalup y Juan V. González.

Chalup y Francisco Sánchez.

3 de Febrero y Estrada.

Cándido Irazusta y 3 de Febrero.

Cándido Irazusta y Almirante Brown.

Nicaragua y Caseros, con vallado.

Nicaragua y Tiscornia.

Morrogh Bernard y Concordia.

Del Valle y Capitanía del Puerto, con vallado.

Morrogh Bernard y Doello Jurado.

Morrogh Bernard y Andrade.

Morrogh Bernard y Bolívar.

25 de Mayo y Guerra.

Morrogh Bernard y San Martín, con vallado.

Urquiza y Pronunciamiento.

Luis N. Palma y Montiel.

Puente Méndez Casariego.

Solicitan a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, circular con precaución y utilizar vías alternativas durante el desarrollo de la competencia.