Habrá cortes de tránsito este domingo por un duatlón que se realizará en la zona de la Costanera
El operativo comenzará a las 8 y se mantendrá hasta la finalización de la competencia. Se dispondrán cortes, vallados y agentes en distintos sectores de la ciudad.
Este domingo 9 de agosto, desde las 8 y hasta la finalización del Duatlón del Instituto Bértora, la Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, llevará adelante un operativo especial que incluirá cortes y restricciones vehiculares en distintos sectores de la Costanera.
La competencia, que combina pedestrismo y ciclismo, recorrerá diferentes barrios de la ciudad. Para garantizar la seguridad de los participantes y de quienes circulen por la vía pública, se dispondrá la presencia de agentes de tránsito y colaboradores a lo largo del circuito.
Los cortes y vallados estarán ubicados en los siguientes puntos:
- Presidente Perón, a la altura de la salida del Parque Costero del Frigorífico.
- Tropas y Presidente Perón.
- Güemes y Presidente Perón.
- Eva Perón y calle 56.
- Chalup y Rubén Darío.
- Chalup y José Ingenieros.
- Chalup y Ameghino.
- Chalup y Belisario Roldán.
- Chalup y Juan V. González.
- Chalup y Francisco Sánchez.
- 3 de Febrero y Estrada.
- Cándido Irazusta y 3 de Febrero.
- Cándido Irazusta y Almirante Brown.
- Nicaragua y Caseros, con vallado.
- Nicaragua y Tiscornia.
- Morrogh Bernard y Concordia.
- Del Valle y Capitanía del Puerto, con vallado.
- Morrogh Bernard y Doello Jurado.
- Morrogh Bernard y Andrade.
- Morrogh Bernard y Bolívar.
- 25 de Mayo y Guerra.
- Morrogh Bernard y San Martín, con vallado.
- Urquiza y Pronunciamiento.
- Luis N. Palma y Montiel.
- Puente Méndez Casariego.
Solicitan a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, circular con precaución y utilizar vías alternativas durante el desarrollo de la competencia.