El Gobierno de Gualeguaychú inició trabajos de restauración sobre Maestra Piccini, entre la avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado, con un corte total del tránsito en sentido este-oeste. También se realizan tareas sobre Rocamora, entre Maestra Piccini y Goldaracena, y en la intersección de esta última con 3 de Caballería.

Los trabajos comprenden tareas de bacheo profundo y superficial del pavimento, además de la reconstrucción de bocacalles. El plazo previsto de ejecución es de 21 días, sujeto a las condiciones climáticas, ya que las lluvias y la humedad del suelo impiden realizar estas tareas.

Durante la primera jornada, los trabajos se concentraron principalmente en la bocacalle de Maestra Piccini y Rocamora, una de las intersecciones más deterioradas de la zona, y en el tramo de Rocamora que se extiende hasta Goldaracena.

El objetivo es acondicionar el sector aledaño al Corsódromo José Luis Gestro, principal escenario del Carnaval del País, que cada verano convoca a una gran cantidad de vecinos y visitantes.

En Maestra Piccini, la mano en sentido oeste-este continuará habilitada para la circulación vehicular, por lo que el acceso a la zona permanecerá abierto desde esa dirección. En cambio, la mano este-oeste estará totalmente cortada. También permanecerán cerradas las intersecciones con Rocamora y Ayacucho, mientras que las de Maipú, Chacabuco y España seguirán habilitadas al tránsito.

Por su parte, Rocamora permanecerá cortada entre Maestra Piccini y Goldaracena. También habrá restricciones vehiculares en la intersección con 3 de Caballería.

La intervención busca anticiparse a las necesidades de la temporada de verano mediante la recuperación de calles y cruces que registran un importante deterioro en un sector de gran circulación.

La reconstrucción de las bocacalles y la reparación de los tramos más dañados apuntan a mejorar las condiciones de circulación y seguridad para vecinos y visitantes, y a acondicionar la infraestructura vial del entorno de uno de los principales atractivos turísticos de Gualeguaychú.