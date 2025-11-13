Se informó que este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 23 horas, y hasta las 6 de la madrugada del jueves 13 de noviembre se llevarán adelante tareas de mantenimiento en el puente Méndez Casariego.

Los trabajos, que comenzaron la semana pasada y debieron ser suspendidos por lluvias, constan de una intervención en las juntas de articulación, dilatación y la junta lateral del puente Méndez Casariego, una de las grandes postales de Gualeguaychú.

Por este motivo, habrá cortes intermitentes y parciales del tráfico vehicular debido a que se trabajará en media calzada, y en caso de que se tengan que hacer cortes totales serán solo de manera momentánea.

Las labores estarán a cargo de personal municipal, y desde el Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que estará presente en el lugar a fin de garantizar la seguridad de todos y el correcto desarrollo de las tareas.

Detalles de los trabajos

El cambio de juntas refiere a los chapones que tiene el Puente Naranja, que presentaban un alto grado de deterioro al comienzo de los reemplazos, verificado a mediados de este año, cuyo último cambio de juntas centrales se realizó en agosto pasado.

Estos trabajos preventivos se realizan para hacer de uno de los pasos más transitados de la ciudad un lugar más seguro para el tráfico vehicular.

Es en este sentido que los viejos chapones están siendo reemplazados por nuevas estructuras construidas con un material mucho más grueso, con mayor espesor y más resistencia. Los mismos son cortados con plasma y reforzados con planchuelas de 4 pulgadas.

“Estas juntas fueron cambiadas porque estaban en muy mal estado, además de que estaban picadas y deterioradas. En muchos casos, las estructuras no apoyaban en ningún lado y estaban en el aire, por eso cambiamos todas”, había explicado el intendente Mauricio Davico cuando se realizó el cambio de juntas centrales en agosto pasado.

Es por esto mismo que se solicita a la población que tenga en cuenta circular con precaución y cautela entre las 23 horas y las 6 de la mañana para no entorpecer los trabajos que se realizarán en el paso más directo entre Gualeguaychú con el Parque Unzué y Pueblo Belgrano.