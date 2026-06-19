Obras Públicas informó que hay interrupciones completas a la circulación vehicular en la zona del micro y el macrocentro de la ciudad debido a trabajos de bacheo y arreglos en la traza vial

Las calles que estarán interrumpidas los próximos días por hormigonado de baches son:

-San Juan, entre Roca y Santiago Díaz

-Rocca, entre Colombo y Rivadavia

-Gervasio Méndez, entre Italia y Churruarín



Por su parte, las calles que estarán interrumpidas de manera completa o parcial por apertura de baches son:

-Aguado y Urquiza

-Nogoyá, entre Colombo y Rivadavia

-Santa Fe, entre Luis N. Palma y Urquiza

-Gualeguay y Bolívar

-Doello Jurado, entre Maipú y Ayacucho

-Doello Jurado, entre Rucci y Rocamora

-San Martín, entre Ayacucho y Maipú

-3 de Caballería, entre Aguado y Constitución

-Bolivar e Italia



A estas calles se suman las que fueron intervenidas a comienzo de la semana y que están próximas a ser habilitadas nuevamente:

-Montrevideo, entre Urquiza y San Martín

-Luis N. Palma, entre Irigoyen y Magnasco

-Urquiza y Alem (media calzada, por lo que se solicita circular con precaución)



Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón. Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por ese motivo que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.