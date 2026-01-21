El espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina se prepara para su cuarta noche de brillo, color y competencia. Para que nadie se quede afuera, la Comisión Directiva del Carnaval del País ha ratificado y ampliado una serie de beneficios destinados específicamente al público local y provincial para este sábado 24 de enero.

Para esta cuarta jornada, los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con una propuesta única. Quienes deseen disfrutar del paso de O’ Bahía, Papelitos, Ara Yeví y Marí Marí desde las primeras líneas del espectáculo, podrán adquirir su mesa con cuatro ubicaciones en los sectores VIP obtendrán el descuento total del valor de la entrada general en el costo final del sector. Asimismo, como gran novedad para este fin de semana, se suma un beneficio similar para el sector Pullman. Esta bonificación aplica para cualquier fila dentro de dichos sectores, facilitando el acceso a una experiencia preferencial para el público de la ciudad.

Por otro lado, el Carnaval mantiene su compromiso con toda la región al habilitar el beneficio para los habitantes de la provincia de Entre Ríos. Aquellos entrerrianos que visiten el Corsódromo este sábado podrán adquirir su ticket con un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general.

Es importante destacar que todas estas promociones se gestionan bajo la modalidad de venta estrictamente presencial en las boleterías del predio, solo los días viernes y sábado, siendo requisito obligatorio presentar el DNI físico que acredite el domicilio en Gualeguaychú (para beneficios en VIP y Pullman) o en cualquier localidad de la provincia de Entre Ríos (para el descuento en generales).

Vale recordar que, las boleterías del Corsódromo permanecen abiertas de miércoles a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado la atención es de corrido desde las 9:00 hasta el horario de finalización del evento.

Para consultas adicionales, la organización dispone de las líneas telefónicas 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455.

Además, se recuerda que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo (sujeto a cupo) solamente los días jueves. En caso de que el CUD acredite acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin costo; de lo contrario, el acompañante abona el 50% de la general. Con estas medidas, el Carnaval del País reafirma su compromiso con la accesibilidad y la integración de toda la comunidad.