El primer corte está previsto entre las 7 y las 9 horas, aproximadamente, y afectará a los usuarios comprendidos en el sector delimitado al norte por Desiderio Moia, al sur por San Blas, al este por Hermanos Brunetti y al oeste por Dionisio Suárez.

En tanto, el segundo corte tendrá lugar de 10 a 11 horas, también de manera aproximada, y alcanzará a los vecinos ubicados al norte por calle Andrade, al sur por Angelilli, al este por Boulevard Pedro Jurado y al oeste por Gavazzo.

Desde la Cooperativa indicaron que las tareas forman parte de obras de mejora y adecuación de circuitos eléctricos en distintas zonas de la ciudad, y solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios previstos. Asimismo, aclararon que los horarios son estimativos y que el servicio se normalizará una vez concluidos los trabajos