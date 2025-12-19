EN HORAS DE LA MAÑANA
Habrá dos cortes programados de energía eléctrica este sábado en distintos sectores de la ciudad
La Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú informó que este sábado 20 de diciembre se llevarán a cabo dos interrupciones programadas del servicio eléctrico, debido a trabajos de adecuación de circuitos y obras de mejora en la red.
El primer corte está previsto entre las 7 y las 9 horas, aproximadamente, y afectará a los usuarios comprendidos en el sector delimitado al norte por Desiderio Moia, al sur por San Blas, al este por Hermanos Brunetti y al oeste por Dionisio Suárez.
En tanto, el segundo corte tendrá lugar de 10 a 11 horas, también de manera aproximada, y alcanzará a los vecinos ubicados al norte por calle Andrade, al sur por Angelilli, al este por Boulevard Pedro Jurado y al oeste por Gavazzo.
Puede interesarte
Desde la Cooperativa indicaron que las tareas forman parte de obras de mejora y adecuación de circuitos eléctricos en distintas zonas de la ciudad, y solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios previstos. Asimismo, aclararon que los horarios son estimativos y que el servicio se normalizará una vez concluidos los trabajos