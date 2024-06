Después del párate del fin de semana pasado producto de la humedad que afectó a los campos de juegos de los diferentes estadios cerrados de la ciudad y de la región, la actividad del vóleibol vuelve este fin de semana con una agenda súper cargada.

Este sábado, en el estadio del club Independiente, se jugará la segunda fecha del Torneo Oficial Sub 18 en la rama masculina con la siguiente programación: Independiente A – Independiente B (10 horas), Rivadavia de Concepción del Uruguay – Gimnasia (11), Independiente B – Sociedad Sportiva de Gualeguay (12), Independiente A – Rivadavia (13), Gimnasia – Sociedad Sportiva (14), Independiente B – Gimnasia (15), Independiente A – Gimnasia (16), Rivadavia – Sociedad Sportiva (17), Independiente B – Gimnasia (17) e Independiente A – Sociedad Sportiva (18).

En la jornada sabatina, también, se celebrará el segundo encuentro de Mini Vóley de la temporada, que contará con la organización del club Rivadavia de Concepción del Uruguay y la participación de los diferentes clubes de la AVG.

Entre domingo y lunes, en tanto, se disputará la tercera fecha del Torneo Oficial de Primera División femenina. La zona B se celebrará mañana en cancha de Central Larroque, con los siguientes partidos: C. Larroque – Gimnasia (10 horas), Pescadores a – Lanús de Concepción del Uruguay (11), C. Larroque – Lanús (12), Gimnasia – Pescadores A (13), Gimnasia – Lanús (14) y C. Larroque – Pescadores A (15).

Por su parte, los partidos de la zona A se llevará a cabo el lunes en el estadio de Rivadavia, con estos partidos: Racing – Zaninetti (10 horas), Rivadavia – Independiente (11), Independiente – Racing (12), Rivadavia Zaninetti (13), Independiente – Zaninetti (14) y Rivadavia – Racing (15).

También en la jornada de lunes se disputará la segunda fecha del Torneo Oficial femenino Sub 18, con partidos repartidos en el estadio de Independiente, Central Larroque y Dock Sud.