La primera propuesta tendrá lugar del martes 9 al viernes 12 de diciembre, a las 10.30 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla, donde se brindarán pautas sobre cuidados en la alimentación durante la infancia, prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y hábitos seguros en el manejo de alimentos. El equipo de salud abordará temas esenciales como la correcta cocción de carnes, el lavado de manos, la conservación de alimentos y la importancia de evitar la contaminación cruzada.

Luego, el jueves 11 de diciembre a las 9 horas, se realizará una charla en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Médanos, orientada a profundizar en conceptos clave sobre el SUH: qué es, a quiénes afecta, cómo se diagnostica, formas de tratamiento, complicaciones frecuentes y recomendaciones alimentarias. También se trabajará sobre otras enfermedades transmitidas por alimentos, brindando herramientas prácticas para prevenirlas en el hogar.

Finalmente, el viernes 12 de diciembre a las 8.30 horas, el CIC Néstor Kirchner será sede de una jornada de concientización sobre SUH, donde se compartirán estrategias de prevención y se reforzarán los cuidados esenciales en la manipulación y cocción segura de alimentos.

Desde la Subsecretaría de Salud destacaron “la importancia de continuar impulsando acciones de educación y prevención en los barrios, entendiendo que el SUH es una enfermedad prevenible mediante prácticas adecuadas en la preparación de alimentos”.