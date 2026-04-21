La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) anunció un paro total de actividades durante toda la semana del 27 de abril, como parte de la continuidad del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. En Gualeguaychú, se verá afectado el dictado de clases en la Facultad de Bromatología.

Desde el gremio se indicó que el conflicto persiste por la falta de respuestas del Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei lleva 181 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y ratificada por una mayoría especial de ambas cámaras. Además, recordaron que existen fallos judiciales de primera y segunda instancia que respaldan su vigencia.

En materia salarial, se advirtió que el sector necesita un aumento del 55% para recuperar los niveles de ingresos de noviembre de 2023. También señalaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que muchos docentes continúan percibiendo salarios cercanos a los 250.000 pesos.

El reclamo apunta a que el Estado regularice la deuda con el sector y cumpla con la legislación vigente. “El Gobierno debe pagar la deuda que tiene con nosotros y nosotras, debe cumplir la ley”, sostuvo.

Por último, el gremio entrerriano señaló que se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria, que se concretará en mayo.

Fuente: APF