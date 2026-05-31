Las elecciones presidenciales de Colombia tendrán una segunda vuelta para definir al ganador entre el senador Iván Cepeda y el representante del movimiento Defensores de Patria Abelardo de la Espriella.

La Registraduría confirmó que los dos postulantes competirán en el balotaje el próximo 21 de junio para definir al sucesor de Gustavo Petro, ya que ninguno alcanzó más del 50 por ciento de los votos para ganar en primera vuelta.

Las mesas de votación para elegir al próximo presidente de Colombia cerraron este domingo a las 16:00 hora local, luego de ocho horas de participación de millones de colombianos en el territorio del país sudamericano y también en 67 naciones donde la Registraduría dispuso puntos para el sufragio desde el pasado día 25.

Según las autoridades, la votación se desarrolló con normalidad durante una jornada marcada por el Plan Democracia, un operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Defensa y que involucró a más de 400.000 hombres de las diferentes fuerzas para garantizar la seguridad.

Los comicios estuvieron acompañados por 26 organizaciones y misiones internacionales, con 1.500 observadores que buscan garantizar la transparencia de la jornada electoral en los más de 13.000 puestos de votación habilitados.

Tras el cierre de las mesas comenzó el conteo manual de los votos, cuya marcha fue informada de manera parcial por la Registraduría hasta que se confirmó el balotaje.

Fuente: NA