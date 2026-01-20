PARA TODO PÚBLICO
Habrá shows de tango gratuitos cada dos semanas en la Casa De Deken
Este jueves 22 de enero dará inicio un nuevo ciclo cultural dedicado al tango. La actividad comenzará a las 21.30 horas, con entrada libre y gratuita, y se desarrollará de manera quincenal, todos los jueves.
En esta primera fecha, el público podrá disfrutar de un recorrido por el tango de la mano de Malena Rossi y Guillermo Martel, quienes desde la voz y la guitarra propondrán un viaje musical cargado de emoción y tradición.
La propuesta se completará con el tango danza, que tendrá como protagonistas a Ángela Sarmiento y Félix Bon.
El ciclo se realizará en Casa De Deken, ubicada en 25 de Mayo 734. Además, quienes asistan podrán acompañar la velada con el servicio de catering , que ofrecerá cocina criolla, sumando sabores tradicionales a una noche pensada para celebrar la identidad y el encuentro a través del tango.