Este jueves 22 de enero dará inicio un nuevo ciclo cultural dedicado al tango. La actividad comenzará a las 21.30 horas, con entrada libre y gratuita, y se desarrollará de manera quincenal, todos los jueves.

En esta primera fecha, el público podrá disfrutar de un recorrido por el tango de la mano de Malena Rossi y Guillermo Martel, quienes desde la voz y la guitarra propondrán un viaje musical cargado de emoción y tradición.

La propuesta se completará con el tango danza, que tendrá como protagonistas a Ángela Sarmiento y Félix Bon.

El ciclo se realizará en Casa De Deken, ubicada en 25 de Mayo 734. Además, quienes asistan podrán acompañar la velada con el servicio de catering , que ofrecerá cocina criolla, sumando sabores tradicionales a una noche pensada para celebrar la identidad y el encuentro a través del tango.