La próxima semana, el servicio de recolección de residuos especiales en el sector de Urquiza al oeste, que habitualmente se realiza los días miércoles, se adelantará excepcionalmente al martes 30 de diciembre durante la mañana.

El trayecto afectado comprende la calle Urquiza entre Boulevard Pedro Jurado y Ruta Nacional 14. Se solicita a los vecinos de esta zona disponer sus residuos (como ramas, pasto, restos de obra, entre otros) en la vía pública la noche del lunes 29 o temprano en la mañana del martes 30.

Se recuerda a los vecinos que, Gualeguaychú, mantiene un compromiso firme con la separación de residuos en origen, a través del programa “Gualeguaychú se une y separa”. Los residuos se clasifican en tres categorías:

-Residuos húmedos/orgánicos (restos de alimentos, cáscaras, yerba, café, hojas): se recolectan los lunes, miércoles y viernes.

-Residuos secos/inorgánicos (plásticos, papeles, cartones, vidrios aislados, latas, telgopor): martes, jueves y sábados (o domingos según zona diurna o nocturna).

-Residuos biopatogénicos (pañales, toallitas, gasas, colillas de cigarrillo): todos los días, en bolsas separadas marcadas con algo rojo.

Esta práctica permite una mayor recuperación de materiales en el Ecoparque, avanzando en políticas ambientales sostenibles. Para residuos especiales o voluminosos, los vecinos pueden acercarse a las Estaciones Verdes ubicadas en el predio del ex Frigorífico (Tropas y Presidente Perón) y en la zona oeste (Boulevard Martínez y Maestra Torrilla). Las Estaciones funcionarán el miércoles hasta las 13 horas.