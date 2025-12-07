El evento tendrá lugar hoy a las 21 horas, en la intersección de Alem y 3 de Caballería, con entrada libre y gratuita. Los organizadores invitan al público a llevar su reposera para disfrutar cómodamente del show, que estará pensado para todas las edades.

Sobre el escenario se presentarán alumnos de la Academia, junto a cantantes invitados de Concepción del Uruguay y representantes de los Talleres Culturales Municipales de Urdinarrain y Gilbert. También participarán músicos locales, los coros Enova y Coral Larroque Municipal, y los ballets folclóricos Gaucho Rivero, dirigido por Yanina Moussouu, y Bombos Latidos, a cargo de Gabriela Alcaraz.

“Cantares” se ha consolidado a lo largo de esta década como un encuentro artístico y familiar, con un repertorio que recorre distintos estilos y géneros musicales, brindando un espacio de expresión para artistas de la región y fomentando el encuentro a través de la cultura.

Además del carácter festivo, la noche tendrá un fuerte espíritu solidario: se recibirán donaciones de leche y juguetes en beneficio de la Asociación Madres Cuidadoras, invitando a la comunidad a sumarse con un gesto solidario que hará aún más especial esta celebración.