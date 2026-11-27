El evento se realizará este domingo 29 de noviembre, a las 20, en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Participarán coros de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. La entrada será libre y gratuita.

La Iglesia Evangélica del Río de la Plata invita a la comunidad a participar del Encuentro Coral de Adviento titulado “Nuestra voz, un mensaje de esperanza”, que tendrá lugar este domingo 29 de noviembre, a las 20, en el templo ubicado en la esquina de Colombo y Corrientes, en Gualeguaychú.

La propuesta reunirá a distintas agrupaciones corales de la región, en una jornada que busca compartir la música y el espíritu de preparación para la Navidad.

Participarán el Coro Eco del Alma y la Escuela Coral N.º 2, ambos de Gualeguaychú, junto al Grupo de Canto Funcional de Concepción del Uruguay.

Desde la organización destacaron que se trata de un encuentro abierto a toda la comunidad, en el que la música será el punto de unión para compartir un mensaje de esperanza en el marco del Adviento.

“Un encuentro abierto a todos, donde la música nos une, la esperanza del Adviento nos abraza y el corazón se prepara para recibir la alegría de la Navidad”, expresa la invitación.