El Área de Accesibilidad e Inclusión municipal organizará el encuentro participativo “La inclusión se construye entre todos”, una propuesta destinada a visibilizar proyectos, compartir experiencias y promover la participación comunitaria en torno a los derechos de las personas con discapacidad.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, y coincidirá con el 20.º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006.

Bajo el lema “Cada institución aporta una herramienta. Cada experiencia construye inclusión”, participarán instituciones y organizaciones que darán a conocer sus proyectos, estrategias de trabajo y experiencias relacionadas con la accesibilidad y la inclusión.

Según informaron, la programación incluirá una feria de instituciones con stands interactivos, donde los asistentes podrán conocer herramientas, recursos y propuestas desarrolladas desde distintos ámbitos de la comunidad. También se presentarán iniciativas que permitirán intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos entre las organizaciones participantes.

Además, habrá números artísticos y música en vivo, junto con una transmisión por streaming que contará con la conducción de “Cara! o ¿qué?”.

“La actividad será abierta a toda la comunidad. Se invita a los vecinos a acercarse con mate y reposera para compartir una tarde de actividades, expresiones artísticas y encuentro”, señalaron desde la organización del evento.