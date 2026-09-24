Desde la Dirección de Cultura invitan a disfrutar de “Primavera Retro”, una propuesta para celebrar la llegada de la primavera con música de las décadas del ‘80 y ‘90.

La musicalización estará a cargo de los DJ Cachilo Fernández y Ale Watters, con una selección de clásicos que marcaron ambas décadas.

Durante la jornada también se realizará un concurso al mejor look retro. Quienes quieran participar podrán asistir con prendas y estilos inspirados en aquellos años. Habrá premios y la participación con vestimenta temática no será obligatoria. La entrada será libre y gratuita.