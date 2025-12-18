SE ACERCAN LAS FIESTAS
Habrá una gran feria navideña en el Mercado del Munilla este domingo
Este sábado 20 de diciembre, desde las 19 horas, en el Mercado del Munilla, Av. Parque Cándido Irazusta y Mitre, estarán presentes los emprendedores de la feria Feriar-t .
La propuesta libre y gratuita y tiene como objetivo potenciar comercialmente el Mercado. Además, Papá Noel visitará el predio de las 19 horas.
El evento lo organizan: Café del Mercado, Las Fulanas y Donar en Vida.
