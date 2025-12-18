Este sábado 20 de diciembre, desde las 19 horas, en el Mercado del Munilla, Av. Parque Cándido Irazusta y Mitre, estarán presentes los emprendedores de la feria Feriar-t .

La propuesta libre y gratuita y tiene como objetivo potenciar comercialmente el Mercado. Además, Papá Noel visitará el predio de las 19 horas.

El evento lo organizan: Café del Mercado, Las Fulanas y Donar en Vida.