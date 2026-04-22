ESTE VIERNES
Habrá una jornada de vacunación antirrábica en Pueblo Belgrano
Desde el Municipio de Pueblo General Belgrano informaron que el próximo viernes 24 de abril se realizará una jornada de vacunación antirrábica. La misma tendrá lugar entre las calles Ceibo y Seguí, en el Loteo Jurado, de 14 a 16 horas.
“Se invita a toda la comunidad a acercarse y ser parte del cuidado responsable de sus mascotas, para poder seguir construyendo entre todos una ciudad más saludable y comprometida”, expresaron a través de un comunicado.
Por otra parte, las autoridades del municipio vecino indicaron que este miércoles se llevó adelante una jornada de castraciones, que alcanzó un total de 12 gatos y 5 perros intervenidos. “Con estos resultados, se está alcanzando prácticamente al 100% de la demanda, restando únicamente atender la requisitoria de 9 caninos”, precisaron.