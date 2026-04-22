Desde el Municipio de Pueblo General Belgrano informaron que el próximo viernes 24 de abril se realizará una jornada de vacunación antirrábica. La misma tendrá lugar entre las calles Ceibo y Seguí, en el Loteo Jurado, de 14 a 16 horas.

“Se invita a toda la comunidad a acercarse y ser parte del cuidado responsable de sus mascotas, para poder seguir construyendo entre todos una ciudad más saludable y comprometida”, expresaron a través de un comunicado.

Por otra parte, las autoridades del municipio vecino indicaron que este miércoles se llevó adelante una jornada de castraciones, que alcanzó un total de 12 gatos y 5 perros intervenidos. “Con estos resultados, se está alcanzando prácticamente al 100% de la demanda, restando únicamente atender la requisitoria de 9 caninos”, precisaron.