El Gobierno de Gualeguaychú, a través del CAPS Munilla de la Subsecretaría de Salud, llevará adelante una nueva Jornada de Vacunación de las Américas con el objetivo de reforzar las estrategias de prevención y garantizar el acceso equitativo a la salud en distintos puntos de la ciudad.

La actividad se realizará el lunes 27 de abril, a partir de las 8:30 h en el Mercado del Munilla. Allí, el equipo de salud aplicará vacunas del Calendario Nacional y brindará asesoramiento personalizado sobre la importancia de la vacunación en todas las etapas de la vida.

Durante la jornada se podrán completar esquemas y reforzar la protección frente a diversas enfermedades, en un espacio cercano y accesible para los vecinos.

La propuesta se enmarca en la Semana de Vacunación en las Américas, una estrategia regional orientada a aumentar las coberturas de inmunización y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles.