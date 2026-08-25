El jueves 3 de septiembre se realizará la 34.ª edición de la Feria de las Carreras de Gualeguaychú, un espacio que reúne a instituciones de educación superior de la ciudad para acercar a jóvenes y familias las diferentes propuestas académicas disponibles en la localidad.



La Feria tendrá lugar en el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal, ubicado en Chalup entre Bolívar y San Martín, y se desarrollará de 9:00 a 19:00 horas.



“Como cada año, la iniciativa busca fortalecer el perfil universitario de Gualeguaychú y brindar información sobre las distintas alternativas de formación superior que pueden cursarse en la ciudad, tanto en instituciones públicas como privadas y bajo modalidades presenciales y a distancia”, indicaron desde la organización del evento.



Durante la jornada, estudiantes, jóvenes y familias podrán recorrer los diferentes stands institucionales, conocer las carreras disponibles, consultar sobre planes de estudio, modalidades de cursado y posibilidades de formación, y descubrir las opciones que ofrece Gualeguaychú para continuar los estudios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.



De la Feria de las Carreras 2026 participarán:



• E.E.T. Nº 2 "Pbro. José María Colombo"

• Escuela Normal Superior "Olegario V Andrade"

• Instituto de Enseñanza Superior "Aula Satelital Gualeguaychú"

• Instituto Superior de Arte Gualeguaychú

• Instituto Superior de Perfeccionamiento y Especialización Docente Gualeguaychú.

• Instituto de Formación Docente "María Inés Elizalde"

• Instituto Superior Musicante

• Instituto de Profesorado "Sedes Sapientiae"

• Instituto Superior "Juventud Unida"

• UADER. Universidad Autónoma de Entre Ríos - Facultad de Ciencias y Gestión. Sede Gualeguaychú

• UADER. Facultad de Ciencia y Tecnología - Sede Gualeguaychú

• UADER - Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS). Sede Gualeguaychú

• UCASAL – Universidad Católica de Salta

• UCU. Universidad de Concepción del Uruguay - Centro Regional Gualeguaychú

• UNER. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Bromatología

• Universidad Siglo XXI

Instituciones invitadas edición 2026:

• Coordinación Departamental de Jóvenes y adultos

• Escuelas de Capacitación Laboral

• Centros de Formación Profesional

“¿Y ahora qué?”: una charla para acompañar la elección vocacional



Como actividad complementaria, el martes 1 de septiembre se realizará la charla abierta y gratuita “¿Y ahora qué? Claves para acompañar a nuestros hijos en su elección vocacional ocupacional”, destinada a madres, padres y adultos referentes.



El encuentro se desarrollará de 20:00 a 21:00 horas en la sede de CODEGU, España 130, y propone brindar herramientas para acompañar a los jóvenes en uno de los momentos más importantes de su trayectoria educativa: la elección de una carrera y la construcción de su proyecto vocacional y ocupacional.



La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados.