"Hace 10 años estoy pidiendo ayuda porque mi hijo está perdido por las drogas"

Desde la Comisaría 14 explicaron que el muchacho "estaba desde el viernes a la noche en el Hospital Escuela por un inconveniente que tuvo en Alcaida donde estuvo detenido, porque había intentado quitarse la vida. Estaba custodiado por personal policial, pidió permiso para ir al baño, se lo concedieron y se fugó a través del ventiluz de un baño".

Torres tiene un serio problema de adicción a las drogas y en un dramático testimonio, Cecilia, su madre, afirmó a Elonce TV, que desde hace 10 años viene pidiendo ayuda para que su hijo pueda salir del mundo de las drogas, "pero todos hicieron oídos sordos".

En primer lugar, la mujer expresó que "me da impotencia que digan que mi hijo es un peligroso delincuente, porque él no mató a nadie, no violó a nadie; desde sus 14 años estoy pidiendo ayuda porque está perdido por las drogas".

Más de una vez se presentó en Tribunales para "pedirle llorando al juez que lo internaran para que no llegara a esto". Pero ante las "negativas" que siempre recibió, su hijo nunca pudo recuperarse. Y esa adicción a las drogas, lo llevó a la delincuencia.

"Estuvo preso durante cuatro años en las cárceles de Paraná, Victoria y Gualeguaychú, pero salió peor porque en los penales no tienen contención psicológica ni psiquiátrica ni nada. Le echo la culpa al juez que en su momento no me escuchó cuando le pedí que internara a mi hijo porque estaba perdido en la droga", dijo la mujer.

Tras ello, explicó que el joven "fue detenido porque tenía pedido de localización porque se había sacado la tobillera electrónica que le habían impuesto por una restricción hacia su pareja, pero nunca la molestó. Después andaba drogado en la calle y se sacó la tobillera, por eso lo capturaron. Pero él no es peligroso ni va a matar a nadie".

El pasado viernes, un día antes de la fuga, lo fue a ver a la escuela de Salud Mental "y le pedí al policía que lo vigilara porque mi hijo no está bien mentalmente".

Consultada sobre el paradero de Luciano, dijo que no sabe dónde está "y como madre me preocupa que vaya a matarse". Por otra parte, la mujer relató que "tengo amenazas de la policía que lo van a encontrar y lo van a fondear; si lo agarran a mi hijo y lo veo con una mínima lastimadura, haya hecho lo que haya hecho, porque si se escapó fue por una imprudencia del personal policial, a él no tienen que tocarle ni un pelo, no quiero que a mi hijo lo lastimen y hago responsable a las autoridades y les pido que revean este caso".

Finalmente y al dirigirse hacia su hijo, la mujer expresó: "Si él me está escuchando, le pido por favor, hablá conmigo, comunicate, quiero ayudarte porque me estás matando en vida. Yo pedí ayuda por vos hace 10 años y nadie me escuchó, y ahora estás pagando las consecuencias. No estás bien, sino no te hubieras escapado; en un cajón me vas a ver", dijo entre lágrimas.