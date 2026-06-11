Como parte del Centro de Defensa Comercial, el contador Federico Laderach se refirió a la situación económica que atraviesan los comerciantes.

“La situación es muy delicada, eso que Gualeguaychú tiene una dinámica comercial muy buena, y así y todo está muy golpeado. Es cierto que está golpeado por una situación económico-financiera que golpea al comprador. En ese sentido uno observa las arterias comerciales vacías y locales cerrados”, describió.

En sus 18 años en el Centro de Defensa Comercial, Ladrach expresó que “ nunca vi una situación así en el que haya un parate económico de los locales. Pero no sé si el consumo se paralizó del todo, sino que también estamos frente a un cambio cultural en la conducta de compra. La forma en al que consumimos ha cambiado y la realidad es que la tecnología puso muy fácil el consumo”.

No obstante, volvió a reconocer que “la capacidad de compra de los asalariados está destrozada. Mi señora es docente, mi hermana también, y la están pasando mal”.

Laderach se mostró optimista debido a que la economía es cíclica, pero admitió que lo que lo preocupa es el cambio cultural en el consumo: “No sé como va a terminar el comercio en mostrador”.